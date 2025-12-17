Windpark-Pläne in Großschirma stoßen auf Widerstand

Freiberg
Die Stadt stellt sich gegen drei geplante Windräder nahe des Gewerbegebiets „Am Steinberg“. Eine Bürgerbefragung und der Stadtrat lehnen das Vorhaben klar ab. Aber ist es damit vom Tisch?
Zwischen Großschirma und Großvoigtsberg könnten drei fast 250 Meter hohe Windkraftanlagen entstehen. Sowohl die Bürger als auch der Stadtrat haben sich inzwischen deutlich gegen das Vorhaben der Mittelsächsischen Windpark GmbH & Co. KG ausgesprochen.
