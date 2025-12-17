MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Gewerbegebiet „Am Steinberg“ sind drei neue Windkraftstandorte in Planung.
Am Gewerbegebiet „Am Steinberg“ sind drei neue Windkraftstandorte in Planung. Bild: Symbolfoto: Eckhardt Mildner/Archiv
Am Gewerbegebiet „Am Steinberg“ sind drei neue Windkraftstandorte in Planung.
Am Gewerbegebiet „Am Steinberg“ sind drei neue Windkraftstandorte in Planung. Bild: Symbolfoto: Eckhardt Mildner/Archiv
Freiberg
Windpark-Pläne in Großschirma stoßen auf Widerstand
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt stellt sich gegen drei geplante Windräder nahe des Gewerbegebiets „Am Steinberg“. Eine Bürgerbefragung und der Stadtrat lehnen das Vorhaben klar ab. Aber ist es damit vom Tisch?

Zwischen Großschirma und Großvoigtsberg könnten drei fast 250 Meter hohe Windkraftanlagen entstehen. Sowohl die Bürger als auch der Stadtrat haben sich inzwischen deutlich gegen das Vorhaben der Mittelsächsischen Windpark GmbH & Co. KG ausgesprochen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
21.11.2025
3 min.
Pro und Contra Windkraft: Stadt Großschirma befragt Einwohner zu geplantem Windpark
Rolf Weigand mit den versandfertigen Briefen zur Einwohnerbefragung in Großschirma.
Zwischen Großschirma und Großvoigtsberg sollen drei hohe Windräder entstehen. Dazu sollte es zunächst einen Bürgerentscheid geben, der aber keine Mehrheit fand. Nun wird ein anderer Weg beschritten.
Wieland Josch
27.11.2025
3 min.
Einwohner von Großschirma befragt: Wie stehen Sie zu neuen Windkraftanlagen?
Großschirmas Bürgermeister Rolf Weigand ist mit der Einwohnerbefragung sehr zufrieden.
Drei große Windräder sollen zwischen Großschirma und Großvoigtsberg errichtet werden. Der Bürgermeister wollte dazu die Meinung der Einwohner wissen. Wie ist das Ergebnis ausgefallen?
Wieland Josch
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel