Windrad-Pläne in Burkersdorf bei Frauenstein sind einen Genehmigungsschritt weiter

Freiberg
Die Freiberger Firma Sabowind plant vier 250 Meter hohe Windräder im Erzgebirge. Eins davon soll ein Bürgerkraftwerk werden. Doch eine Gegenwind-Initiative hat Einwände.
Die Freiberger Firma Sabowind GmbH ist einen Schritt weiter im Genehmigungsverfahren für vier Windräder im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf. Drei von ihnen sollen westlich und eins östlich der Zinnwalder Straße in Richtung Weißenborn gebaut werden - ausgelegt auf eine maximal mögliche Leistung von je 7,2 Megawatt und mit einer Höhe von...
