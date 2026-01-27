MENÜ
Bild: Ute Köhler
Bild: Eckardt Mildner
Die Freiberger Mulde zwischen Lichtenberg und Weißenborn im Januar 2026.
Die Freiberger Mulde zwischen Lichtenberg und Weißenborn im Januar 2026. Bild: Ute Köhler
Der Schwartenberg, hier ein Bild von Mitte Januar 2026, ist in ein Winterkleid gehüllt.
Der Schwartenberg, hier ein Bild von Mitte Januar 2026, ist in ein Winterkleid gehüllt. Bild: Kristin Dietel
Der Löwe, eine Figur des Freiberger Silberwegs, präsentiert sich im Winterlook.
Der Löwe, eine Figur des Freiberger Silberwegs, präsentiert sich im Winterlook. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Winter in Freiberg und im Erzgebirge: Straßen teils glatt, Mulde zugefroren
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schnee und Frost prägen die Region rund um Freiberg und das Erzgebirge. Fotos zeigen die verschiedenen Seiten des Winters.

Der Winter zeigt sich im Raum Freiberg und im Erzgebirge von seiner rauen Seite: In Freiberg, hier die B 101/Leipziger Straße, erschweren mitunter winterliche Straßenverhältnisse die Fahrt. In der historischen Altstadt trägt auch der Löwe, eine Figur des beliebten Silberwegs, eine frische Schneekappe. Die Freiberger Mulde zwischen Lichtenberg...
