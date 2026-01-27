Winter in Freiberg und im Erzgebirge: Straßen teils glatt, Mulde zugefroren

Schnee und Frost prägen die Region rund um Freiberg und das Erzgebirge. Fotos zeigen die verschiedenen Seiten des Winters.

Der Winter zeigt sich im Raum Freiberg und im Erzgebirge von seiner rauen Seite: In Freiberg, hier die B 101/Leipziger Straße, erschweren mitunter winterliche Straßenverhältnisse die Fahrt. In der historischen Altstadt trägt auch der Löwe, eine Figur des beliebten Silberwegs, eine frische Schneekappe. Die Freiberger Mulde zwischen Lichtenberg...