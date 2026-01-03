Winteridylle am Schwartenberg: Hündin Maya unterwegs in Neuhausen im Erzgebirge

Verschneite Wege bei Neuhausen: Der 789 Meter hohe Schwartenberg leuchtet im Sonnenuntergang – Wintermotiv mit Weitblick bis Freiberg.

Hündin Maya liebt Winterspaziergänge in und um Neuhausen im Erzgebirge. Gemeinsam mit ihrem Frauchen Undine Weise von der örtlichen Touristinformation genießt sie die verschneite Landschaft rund um den Schwartenberg, hier vom Hotel Goldhübel nach Neuhausen. Im Licht des winterlichen Sonnenuntergangs zeigt sich der 789 Meter hohe Hausberg von...