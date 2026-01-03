MENÜ
Den übergroßen Bilderrahmen an der Blockline bei Neuhausen kann man für Schnappschüsse mit dem Ort und dem Schwartenberg im Hintergrund nutzen.
Den übergroßen Bilderrahmen an der Blockline bei Neuhausen kann man für Schnappschüsse mit dem Ort und dem Schwartenberg im Hintergrund nutzen. Bild: Undine Weise
Den übergroßen Bilderrahmen an der Blockline bei Neuhausen kann man für Schnappschüsse mit dem Ort und dem Schwartenberg im Hintergrund nutzen. Bild: Undine Weise
Freiberg
Winteridylle am Schwartenberg: Hündin Maya unterwegs in Neuhausen im Erzgebirge
Redakteur
Von Heike Hubricht
Verschneite Wege bei Neuhausen: Der 789 Meter hohe Schwartenberg leuchtet im Sonnenuntergang – Wintermotiv mit Weitblick bis Freiberg.

Hündin Maya liebt Winterspaziergänge in und um Neuhausen im Erzgebirge. Gemeinsam mit ihrem Frauchen Undine Weise von der örtlichen Touristinformation genießt sie die verschneite Landschaft rund um den Schwartenberg, hier vom Hotel Goldhübel nach Neuhausen. Im Licht des winterlichen Sonnenuntergangs zeigt sich der 789 Meter hohe Hausberg von...
