„Wir können mit den Großen nicht mithalten, sie machen uns kaputt“ - Warum in diesem Laden im Erzgebirge die Lichter ausgehen

Freiberg
23 Jahre betrieben Barbara und Maik Richter in Neuhausen ihren Tante-Emma-Laden. Nun zieht das Ehepaar die Reißleine.
„Wir schließen, alles muss raus“, steht an dem Schaufenster des Ladens. Doch das hat sich in Neuhausen längst herumgesprochen. Barbara und Maik Richter stehen in dem kleinen Büro. Ihre Gesichter sind verbittert. „Ja wir wollten eigentlich das Geschäft noch weiterführen. Doch im vergangenen Jahr haben wir uns entschlossen, es per 31....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.