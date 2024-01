„Wir lieben Freiberg“: Stadt setzt bei der Suche nach Azubis auf einen Filmclip

Der Filmclip hat am Freitag beim Neujahrsempfang der Stadt in der Nikolaikirche Premiere. Es ist der zweite in der Kampagne „Wir lieben Freiberg“.

Freiberg. Den Mangel an Fach- und Arbeitskräften geht die Stadt Freiberg zielgruppenorientiert an. Premiere hat am Freitag zum Neujahrsempfang der Stadt in der Nikolaikirche der Filmclip „weekdays for future“. Es ist der zweite der Fachkräftekampagne „Wir lieben Freiberg“. Im neuen Video wird Freiberg als Zukunftsstadt inszeniert, dessen Einwohner und Unternehmen sich Themen rund um Ressourcen, Klima und alternative Energien verschrieben haben, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. Damit der Film authentisch ist, wurden als Protagonisten „echte“ Freiberger, Azubis und Studierende aus Unternehmen und von der TU Bergakademie, ausgewählt. Im ersten Clip wurden Familien mit Kindern in den Fokus genommen. (bk)