Wird Freiberg zur Nachrichtenwüste? Fünf Antworten aus der Debatte

Rund 150 Gäste haben am Donnerstag in Freiberg eine spannende Auseinandersetzung mit der Zukunft des Lokaljournalismus erlebt. Was ist die Quintessenz? Fünf Punkte aus der Debatte.

Den ganzen Tag durch TikTok scrollen, Youtube schauen und Nachrichten dann konsumieren, wenn sie zufällig auftauchen: Was wird aus dem klassischen Lokaljournalismus, wenn das Netz die Aufmerksamkeit vieler (junger) Leute aufsaugt?