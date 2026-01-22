Wo der Kurfürst von Sachsen einst Rast im Erzgebirge machte: Das „Fürstenthal“ in Kleinbobritzsch

Unterhalb der Burg Frauenstein liegt der „Gasthof zum Fürstenthal“ mit einer wechselvollen Geschichte. Dabei überschattet ein trauriges Schicksal das Familienunternehmen.

Der Legende nach verdankt der „Gasthof zum Fürstenthal“ seine Bezeichnung keinem Geringeren als dem Kurfürsten von Sachsen. Wenn dieser zur Jagd nach Hermsdorf fuhr und den Weg durch das Tal einschlug, soll er im örtlichen Gasthof eingekehrt sein und ausgerufen haben: „Das sei mein fürstlich Thal!“ Heute, Jahre später, wird der...