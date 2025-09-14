Wo die Bachstelze im Radlader brütet: Naundorfer Steinbruch birgt viele Überraschungen

In einem Steinbruch geht es laut und dreckig zu. Aber nur manchmal - das haben Gäste beim „Tag des offenen Steinbruchs“ des Geoparks „Sachsens Mitte“ gelernt. Und erfuhren Überraschendes.

Totes Gestein, taubes Gestein, Steinwüste - im Sprachgebrauch ist Gestein oft das Gegenteil von Leben. „Ein Steinbruch ist immer ein Eingriff in die Natur", betont Uwe Stoll, Geschäftsführer der Naundorfer Naturstein GmbH & Co. KG, „aber die Natur holt sich das schnell wieder zurück. Innerhalb weniger Jahre sind die Birken da."