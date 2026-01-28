Wo rodelt es sich in Freiberg und Brand-Erbisdorf am schönsten? – Tipps und Test zum Schlittenfahren

Freiberg
Es gibt viele kleine und große Hänge in Freiberg, die sich zum Rodeln eignen. Auf dem Land wird jeder noch so kleine Hügel genutzt. Doch wo können Städter ihre Schlitten testen und rodeln?
Nach einer kurzen pause präsentiert sich der Winter von seiner schönsten Seite. Beste Bedingungen für Schlittenfahrer. Wo sind die besten Berge in Freiberg und welche Abfahrten bieten sie? Wir haben uns ausgewählte Pisten angesehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.