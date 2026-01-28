MENÜ
  • Wo rodelt es sich in Freiberg und Brand-Erbisdorf am schönsten? – Tipps und Test zum Schlittenfahren

Der Berg auf dem Wasserberg ist optimal für Kinder und Familien geeignet.
Der Berg auf dem Wasserberg ist optimal für Kinder und Familien geeignet. Bild: Mathias Herrmann
Der Schneckenberg gehört zu Freibergs beliebtesten Rodelbergen.
Der Schneckenberg gehört zu Freibergs beliebtesten Rodelbergen. Bild: Mathias Herrmann
Die Abfahrt am Seilerberg ist besonders lang.
Die Abfahrt am Seilerberg ist besonders lang. Bild: Mathias Herrmann
Die Piste an der KiTa in Weißenborn ist weit und lang, aber es gibt keine Parkplätze.
Die Piste an der KiTa in Weißenborn ist weit und lang, aber es gibt keine Parkplätze. Bild: Mathias Herrmann
Der Rodelberg hinter der Feuerwehr in Weißenborn ist optimal für Familien.
Der Rodelberg hinter der Feuerwehr in Weißenborn ist optimal für Familien. Bild: Mathias Herrmann
An diesen Stellen lässt es sich gut Rodeln.
An diesen Stellen lässt es sich gut Rodeln. Bild: Tilo Steiner
Freiberg
Wo rodelt es sich in Freiberg und Brand-Erbisdorf am schönsten? – Tipps und Test zum Schlittenfahren
Von Mathias Herrmann
Es gibt viele kleine und große Hänge in Freiberg, die sich zum Rodeln eignen. Auf dem Land wird jeder noch so kleine Hügel genutzt. Doch wo können Städter ihre Schlitten testen und rodeln?

Nach einer kurzen pause präsentiert sich der Winter von seiner schönsten Seite. Beste Bedingungen für Schlittenfahrer. Wo sind die besten Berge in Freiberg und welche Abfahrten bieten sie? Wir haben uns ausgewählte Pisten angesehen.
