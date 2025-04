Wo Sachsens Apfelbäume herkommen

Manche Kinder wachsen mit ihren eigenem Baum auf: Seit über 100 Jahren gibt es die Baumschulen Alexander Klein in Hetzdorf bei Halsbrücke.

Es ist schon richtig, dass Baumschulen Alexander Klein in der Mehrzahl steht, sagt Sindy Klein, die das Familienunternehmen in vierter Generation führt: „Jeder Baum hat seine eigene Baumschule.“ Die Obstbäume der Kleins stehen in vielen sächsischen Gärten - seit 1920 werden sie in Hetzdorf aufgezogen, bis sie auspflanzbereit sind....