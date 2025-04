Woche der offenen Unternehmen in Mittelsachsen kommt an: Rund 1800 Schüler schauen sich in Betrieben um

Mehr als 3000 Buchungen für Veranstaltungen zeigten das große Interesse an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Landkreis. Der Termin für die nächste Auflage steht schon fest.

Mittelsachsen.

Fast 1800 Schülerinnen und Schüler haben vergangene Woche die Gelegenheit genutzt, hinter die Kulissen von mehr als 290 Unternehmen in Mittelsachsen zu blicken. Die Woche der offenen Unternehmen bot nicht nur Einblicke in Ausbildungsberufe, sondern informierte auch über duale Studiengänge und akademische Karrieremöglichkeiten. „Es gibt so viele spannende Berufe, die viele gar nicht kennen. Man sollte sie ausprobieren und sich nicht nur auf einen einzigen fixieren – oft entdeckt man in einem ganz anderen Bereich seine Leidenschaft“, erklärte Melanie Möbius, Projektkoordinatorin im Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung des Landkreises.

Engagiert zeigte sich unter anderem Eurofins Umwelt Ost in Bobritzsch-Hilbersdorf. Das Unternehmen, das in der Umweltanalytik tätig ist, präsentierte nicht nur seine Ausbildungsberufe, sondern auch seine dualen Studiengänge und akademischen Karrierewege. „Die Aktionswoche ist für uns wertvolle Gelegenheit, junge Talente für unsere Arbeit zu begeistern“, sagte eine Ausbilderin. Ein Schüler der Oberschule Niederbobritzsch, der Eurofins besuchte, zog ein klares Fazit: „Ich kann mir gut vorstellen, etwas in diese Richtung zu lernen. Ich interessiere mich für Naturwissenschaften und mag Chemie.“

Die nächste Woche der offenen Unternehmen findet vom 9. bis 14. März 2026 statt. (fp)