Wohnungseinbruch in Freiberg: Geldkassette, DJ-Equipment und E-Bike weg

Unbekannte Täter sind gewaltsam in eine Wohnung in der Bahnhofstraße in Freiberg eingedrungen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro.

Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 4.40 und 13.50 Uhr eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Freiberg aufgebrochen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag berichtet, erbeuteten die Einbrecher eine Geldkassette mit einer vierstelligen Summe Bargeld, zwei Geldbörsen mit Ausweisdokumenten sowie zwei Koffer