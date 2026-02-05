MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Einbrecher erbeuteten unter anderem eine Geldkassette mit einer vierstelligen Summe Bargeld.
Die Einbrecher erbeuteten unter anderem eine Geldkassette mit einer vierstelligen Summe Bargeld. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Die Einbrecher erbeuteten unter anderem eine Geldkassette mit einer vierstelligen Summe Bargeld.
Die Einbrecher erbeuteten unter anderem eine Geldkassette mit einer vierstelligen Summe Bargeld. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Freiberg
Wohnungseinbruch in Freiberg: Geldkassette, DJ-Equipment und E-Bike weg
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte Täter sind gewaltsam in eine Wohnung in der Bahnhofstraße in Freiberg eingedrungen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro.

Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 4.40 und 13.50 Uhr eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Freiberg aufgebrochen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag berichtet, erbeuteten die Einbrecher eine Geldkassette mit einer vierstelligen Summe Bargeld, zwei Geldbörsen mit Ausweisdokumenten sowie zwei Koffer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
03.02.2026
1 min.
Einbrüche im Erzgebirge: Täter reißen Tresor in Geschäft aus Verankerung und nehmen ihn mit
In einem Geschäft in Eibenstock rissen Einbrecher einen Schranktresor aus der Verankerung.
In Eibenstock haben Einbrecher ein Fenster eines Geschäftes aufgehebelt. In Zschorlau brachen Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Das war ihre Beute.
Holk Dohle
02.02.2026
1 min.
Einbruch in Gewerbeobjekt im Erzgebirge: Geldkassette mit Bargeld verschwunden
Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein.
Unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Gewerbeobjekt in Thalheim eingedrungen. Die Ermittlungen sind im Gange.
Holk Dohle
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
Mehr Artikel