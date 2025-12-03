Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Einbrüche fanden zwischen Dezember 2023 und Mai 2025 in vier Freiberger Kleingartenanlagen statt.
Die Einbrüche fanden zwischen Dezember 2023 und Mai 2025 in vier Freiberger Kleingartenanlagen statt. Bild: Symbolfoto: Ronny Küttner/photoron
Die Einbrüche fanden zwischen Dezember 2023 und Mai 2025 in vier Freiberger Kleingartenanlagen statt.
Die Einbrüche fanden zwischen Dezember 2023 und Mai 2025 in vier Freiberger Kleingartenanlagen statt. Bild: Symbolfoto: Ronny Küttner/photoron
Freiberg
Wohnungsloser gesteht Serie von Garteneinbrüchen in Freiberg: 19 Taten in zwei Jahren
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Werkzeuge, Elektronik und Lebensmittel waren das Ziel einer Einbruchsserie in Gartenanlagen. Ein 24-Jähriger hat gestanden, doch einige Fragen bleiben offen.

Ein 24-jähriger Mann ist als Tatverdächtiger einer Serie von Garteneinbrüchen in Freiberg identifiziert worden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Taten fanden zwischen Dezember 2023 und Mai 2025 in vier Kleingartenanlagen an Hammerberg, Am Ostbahnhof, Frauensteiner Straße und Peter-Schmohl-Straße statt. Dem Deutschen werden 19...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.11.2025
1 min.
Einbrecher lassen in Freiberg Überwachungskameras mitgehen
Der Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Freiberg.
Die Tatzeit konnte auf 29 Minuten am frühen Freitagmorgen eingegrenzt werden.
Steffen Jankowski
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
14:42 Uhr
1 min.
Briefkästen in Freiberg gesprengt
In Freiberg ist es zu einer Sprengstoffexplosion gekommen.
Eine Explosion erschütterte ein Wohnhaus in der Hirtengasse. Schaden: rund 5500 Euro. Der Kriminaldienst ermittelt.
Holk Dohle
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
Mehr Artikel