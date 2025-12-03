Wohnungsloser gesteht Serie von Garteneinbrüchen in Freiberg: 19 Taten in zwei Jahren

Werkzeuge, Elektronik und Lebensmittel waren das Ziel einer Einbruchsserie in Gartenanlagen. Ein 24-Jähriger hat gestanden, doch einige Fragen bleiben offen.

Ein 24-jähriger Mann ist als Tatverdächtiger einer Serie von Garteneinbrüchen in Freiberg identifiziert worden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Taten fanden zwischen Dezember 2023 und Mai 2025 in vier Kleingartenanlagen an Hammerberg, Am Ostbahnhof, Frauensteiner Straße und Peter-Schmohl-Straße statt. Dem Deutschen werden 19...