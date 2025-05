Wohnzimmerkonzert: Klassikabend mit Kammermusik auf dem Trommler-Hof bei Frauenstein

Die Pianistin Franziska Trommler lädt regelmäßig zu Konzerten in ihr Wohnzimmer ein. Diesmal musiziert sie gemeinsam mit zwei Streichern.

Zu einem Klassikabend lädt die Pianistin Franziska Trommler am Samstag, 31. Mai, in ihr Wohnzimmer nach Kleinbobritzsch ein. Zu hören sind Kammermusiktrios von Joseph Haydn, Klaviervariationen von Ludwig van Beethoven und Impromptus von Adolf Henselt. Gemeinsam mit Franziska Trommler (Klavier) musizieren Astrid May (Violine) und Albrecht May...