Bild: Tim Fischer
Bild: Tim Fischer
Bild: Tim Fischer
Bild: Tim Fischer
Freiberg
Zehntklässler schnuppern an der Bergakademie in Freiberg Uniluft
Von Tim Fischer
Die Freiberger TU wirbt mit einer Werkstoffwoche bei der Schüleruni um künftige Studenten.

Bei der Schüleruniversität an der TU Bergakademie Freiberg hat am Donnerstag ein Besuch im Institut für Werkstofftechnik auf dem Programm gestanden. Konkret ging es um mechanische Eigenschaften von Materialien wie Stahl, Aluminium und Magnesium. Das Foto zeigt Dr. Alexander Glage vom Berufsschulzentrum Freiberg und Leonhard Schadow aus...
