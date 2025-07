Zeit, dass sich die Sonne wieder sehen lässt! Denn in fünf Freibädern zwischen Freiberg und Flöha steht das Beste noch bevor

Sommerfest, Piratenparty, Afterwork-Chillen, Frühschoppen - die Sommertage in diesen mittelsächsischen Freibädern werden abwechslungsreich.

Freibad Erdmannsdorf: Zur Sommerparty am 19. Juli legt ab 19 Uhr ein DJ auf, und natürlich gibt es auch ein bisschen Dolce Vita im Glas und vom Grill. Das Badfest vom 15. bis 17. August startet mit dem Auftritt der Böhse onkelz-Coverband „Engel in Zivil“ am Freitag ab 20 Uhr. Am Sonntag wird es eine Piratenparty mit Captain Jack, Chips und...