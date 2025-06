Zerkratzte Autos, angeklagte Anwältin: Diese Fälle werden am Amtsgericht Freiberg diese Woche verhandelt

In unterschiedlichen Fällen wird am Amtsgericht Freiberg wieder verhandelt. Die „Freie Presse“ stellt ausgewählte Prozesse in der Woche ab dem 16. Juni vor.

Montag ab 9.30 Uhr: Vor Richterin Kretschmer müssen sich zwei Angeklagte wegen Bedrohung verantworten. Der Mann und die Frau sollen im Juni 2024 in Freiberg zwei ausländische Staatsangehörige fremdenfeindlich beleidigt und bedroht haben. Einem der beiden Angeklagten wird zudem vorgeworfen, mit der Handkante auf die Hand eines Geschädigten... Montag ab 9.30 Uhr: Vor Richterin Kretschmer müssen sich zwei Angeklagte wegen Bedrohung verantworten. Der Mann und die Frau sollen im Juni 2024 in Freiberg zwei ausländische Staatsangehörige fremdenfeindlich beleidigt und bedroht haben. Einem der beiden Angeklagten wird zudem vorgeworfen, mit der Handkante auf die Hand eines Geschädigten...