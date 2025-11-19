Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten.
Die Polizei ermittelt zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Freiberg
Zigarettenautomat in Freiberg gesprengt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall an der Thomas-Mann-Straße. Was ist bislang dazu bekannt geworden?

Unbekannte haben an der Thomas-Mann-Straße in Freiberg einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war der Schaden am Dienstag gegen 4.30 Uhr angezeigt worden. Demnach hatten die Täter offenbar in dem Automaten eine bislang ungeklärte Substanz zur Detonation gebracht. Im Folgenden hätten die Täter eine...
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
13:11 Uhr
1 min.
Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Plauen - Teile fliegen meterweit umher
Ein Zigarettenautomat wurde jetzt im Plauener Norden zerstört.
Im Stadtteil Haselbrunn hat in der Nacht zu Mittwoch ein lauter Knall die Anwohner geweckt. Das ist mittlerweile zu dem Vorfall bekannt.
Sabine Schott
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
14:35 Uhr
1 min.
Beute in Snackautomaten in Freiberg gemacht
Die Polize war in Freiberg wegen einer Automatensprengung unterwegs.
In Freiberg wurde ein Snackautomat gesprengt. Die Inhalte wurden mitgenommen.
Stephan Lorenz
Mehr Artikel