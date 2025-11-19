Zigarettenautomat in Freiberg gesprengt

Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall an der Thomas-Mann-Straße. Was ist bislang dazu bekannt geworden?

Unbekannte haben an der Thomas-Mann-Straße in Freiberg einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war der Schaden am Dienstag gegen 4.30 Uhr angezeigt worden. Demnach hatten die Täter offenbar in dem Automaten eine bislang ungeklärte Substanz zur Detonation gebracht. Im Folgenden hätten die Täter eine...