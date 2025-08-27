Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zu Besuch bei Spezialisten: Was den Wirtschaftsminister beim Sondermaschinenbauer in Freiberg beeindruckt

Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Zu Besuch bei Spezialisten: Was den Wirtschaftsminister beim Sondermaschinenbauer in Freiberg beeindruckt
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Eisen zur Faser: Die Pama in Freiberg entwickelt heute hochpräzise Anlagen für die Herstellung von Spezialpapieren und Vliesstoffen.

Wie läuft es beim Freiberger Mittelstand? Davon hat sich Dirk Panter (SPD), Sachsens Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, am Mittwoch exemplarisch ein Bild gemacht. Seit neun Monaten ist er im Amt und war nun zu Besuch beim Sondermaschinenhersteller an der Frauensteiner Straße, der Pama paper machinery GmbH. Begleitet...
