Zug-Chaos zwischen Dresden und Chemnitz - Polizei sucht nach Verursachern

Nahe Freiberg stieß die Bundespolizei auf mehrere Dampflokfans, die sich zu nah an den Gleisen befanden. In der „Freien Presse“ erklärt sie, wie gefährlich es in der Nähe des Fahrdrahtes werden kann.

Wer am Sonntag auf der Bahnstrecke zwischen Dresden, Chemnitz und Hof unterwegs war, musste Geduld mitbringen. „Am 13. April 2025 kam es auf den Linien RE 3 und RB 30 in beiden Fahrtrichtungen zu mehreren Verspätungen und Teilausfällen“, schreibt die Mitteldeutsche Regiobahn auf Anfrage der „Freien Presse“. Wer am Sonntag auf der Bahnstrecke zwischen Dresden, Chemnitz und Hof unterwegs war, musste Geduld mitbringen. „Am 13. April 2025 kam es auf den Linien RE 3 und RB 30 in beiden Fahrtrichtungen zu mehreren Verspätungen und Teilausfällen“, schreibt die Mitteldeutsche Regiobahn auf Anfrage der „Freien Presse“.