Zur Grünen Woche in Berlin und ins Silicon Valley: Gastronomen aus Halsbach bei Freiberg starten durch

Seit zwei Jahren revolutionieren die Lamkhiznis aus Halsbach die Speisenkultur in Mittelsachsen und darüber hinaus. Eine Pause kennen sie nicht. Und so kommen nun weitere Neuheiten auf den Markt.

Diese Idee war durchaus ambitioniert: Odette und Abdelilah Lamkhizni, das Ehepaar aus dem Freiberger Stadtteil Halsbach, trat an, um den gastronomischen Markt in Mittelsachsen umzukrempeln. Ihr Anspruch: Gutes Essen jederzeit. Ihr Trumpf: Selbst entwickelte Speiseautomaten, wie es sie vorher nicht gab. Im Januar 2024 wurde dieses Projekt unter dem...