Bei beiden Autos wurden Scheiben eingeschlagen. Bild: Symbolbild: Falk Bernhardt
Bei beiden Autos wurden Scheiben eingeschlagen. Bild: Symbolbild: Falk Bernhardt
Freiberg
Zwei Einbrüche in geparkte Autos in Freiberg
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Die Polizei prüft, ob beide Taten zusammenhängen und rät, niemals Wertsachen im Auto zurückzulassen.

Freiberg.

In Freiberg ist in zwei Autos eingebrochen worden. Die Polizei vermutet, dass sich beide Taten im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, ereignet haben. In der Nonnengasse wurde die Scheibe eines geparkten Nissan eingeschlagen und daraus eine Handtasche samt persönlichen Dokumenten entwendet. Das Diebesgut sei etwa 150 Euro wert. Am Auto entstand zudem Sachschaden von geschätzt 250 Euro. In der Engen Gasse wurde die Beifahrerscheibe eines VW eingeschlagen und eine Tasche samt Laptop im Wert von etwa 850 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten und rät, niemals Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. (mib)

