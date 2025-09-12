Zwei Graffiti-Sprayer in Freiberg ertappt

Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes übergaben das Duo der Polizei. Wie es dazu gekommen ist.

Zwei Graffiti-Sprayer sind am Donnerstag, 11. September, von zwei Mitarbeitern des Freiberger Stadtordnungsdienstes im Bahnhofstunnel ertappt worden. Das wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Die beiden Männer hatten die Lacksprühdosen noch in der Hand, so wurde die Szene beschrieben. Auch ein noch frisch glänzender Schriftzug war an der...