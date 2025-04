Zwei Männer, ein Plan und viele Unterstützer: Warum Pfarrer Justus Geilhufe aus Großschirma seinen Jeep in die Ukraine schickt

Knapp 170 PS stark und das Liebhab-Auto der Pfarrersfamilie aus der Stadt bei Freiberg: Der Wagen wird in wenigen Tagen an der Front erwartet - dort soll er einen besonderen Dienst versehen.

Justus Geilhufe hat es getan: Immer wieder hat der Theologe aus Mittelsachsen mit Freunden und Familie überlegt, wie sie den Menschen in der Ukraine helfen können. Vor wenigen Tagen, nach dem Eklat in Washington und dem Stopp der amerikanischen Hilfe für das überfallene Land, gab es kein Halten mehr. Geilhufe bereitete vor, was er schon lange...