Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 101 in Großschirma

Auf der Bundesstraße am Gewerbegebiet hat es am Montagabend einen Unfall gegeben. Die Straße musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Auf der B 101 in Großschirma ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall an der Kreuzung B101 und Gewerbegebiet Am Steinberg gekommen. Ein 54-jähriger Mercedesfahrer wollte gegen 20.30 Uhr von der Alten Oederaner Straße nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah er wohl einen 27-jährigen Skoda-Fahrer. Es kam zum...