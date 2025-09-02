Zwei Verletzte nach Unfall auf A 4 bei Siebenlehn

Freiberg
Kurz vor 6 Uhr hatte es am Dienstag auf der Autobahn Richtung Erfurt gekracht. Mehrere Fahrzeuge waren involviert. Die A 4 war stundenlang gesperrt.
Etwa anderthalb Kilometer nach der Anschlussstelle Dreieck Nossen fuhr am Dienstagmorgen der 55-jährige Fahrer eines Pkw Landrover im mittleren Fahrstreifen. Zeitgleich befuhr ein Pkw BMW (Fahrer: 61) auf regenasser Fahrbahn den linken Fahrstreifen. Der BMW kam wohl in der Folge nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit dem Landrover,...
