Zwei Verletzte nach Unfall auf A 4 bei Siebenlehn

Kurz vor 6 Uhr hatte es am Dienstag auf der Autobahn Richtung Erfurt gekracht. Mehrere Fahrzeuge waren involviert. Die A 4 war stundenlang gesperrt.

Etwa anderthalb Kilometer nach der Anschlussstelle Dreieck Nossen fuhr am Dienstagmorgen der 55-jährige Fahrer eines Pkw Landrover im mittleren Fahrstreifen. Zeitgleich befuhr ein Pkw BMW (Fahrer: 61) auf regenasser Fahrbahn den linken Fahrstreifen. Der BMW kam wohl in der Folge nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit dem Landrover,... Etwa anderthalb Kilometer nach der Anschlussstelle Dreieck Nossen fuhr am Dienstagmorgen der 55-jährige Fahrer eines Pkw Landrover im mittleren Fahrstreifen. Zeitgleich befuhr ein Pkw BMW (Fahrer: 61) auf regenasser Fahrbahn den linken Fahrstreifen. Der BMW kam wohl in der Folge nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit dem Landrover,...