Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Blaulicht auf einem Polizeiauto leuchtet. Auf dem Display steht „Unfall“.
Das Blaulicht auf einem Polizeiauto leuchtet. Auf dem Display steht „Unfall“. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Das Blaulicht auf einem Polizeiauto leuchtet. Auf dem Display steht „Unfall“.
Das Blaulicht auf einem Polizeiauto leuchtet. Auf dem Display steht „Unfall“. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Update
Freiberg
Zwei Verletzte nach Unfall auf A 4 bei Siebenlehn
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor 6 Uhr hatte es am Dienstag auf der Autobahn Richtung Erfurt gekracht. Mehrere Fahrzeuge waren involviert. Die A 4 war stundenlang gesperrt.

Etwa anderthalb Kilometer nach der Anschlussstelle Dreieck Nossen fuhr am Dienstagmorgen der 55-jährige Fahrer eines Pkw Landrover im mittleren Fahrstreifen. Zeitgleich befuhr ein Pkw BMW (Fahrer: 61) auf regenasser Fahrbahn den linken Fahrstreifen. Der BMW kam wohl in der Folge nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit dem Landrover,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
18.08.2025
1 min.
Zeugensuche nach Unfall auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der A 4.
Bei dem Manöver am Samstagnachmittag war eine Jugendliche leicht verletzt worden.
Konrad Rüdiger
05.08.2025
2 min.
Stau nach Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Auto kracht in Leitplanke – Polizei sucht blauen VW T6
Kurz nach dem Unfall gab es auf der A 4 einen Stau.
Kurz nach dem Crash war die Autobahn voll gesperrt. Der Unfall passierte auf regennasser Fahrbahn. Nun gibt es Klarheit zum Hergang. Was ist passiert?
Holger Frenzel
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
Mehr Artikel