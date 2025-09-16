Zwischen Herzschmerz und Humor: Ein Chansonnachmittag in Freiberg

Das Freiberger Theater hat zum Denkmaltag ein Programm serviert, das Schauspieler in neue Rollen brachte: Mit Liedern von Knef bis Billie Eilish, voller Witz, Herz und feiner Nuancen

Das Schauspielensemble des Mittelsächsischen Theaters hat zum Tag des offenen Denkmals gezeigt, dass es nicht nur mit Text und Szene, sondern auch mit Tönen und Timbre zu spielen versteht. Unter dem augenzwinkernden Titel „Sekt oder Selters“ hatte man zu einem Chansonnachmittag geladen – und das Publikum erhielt beides: Prickelnde...