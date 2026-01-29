Zwischen Mythen und Realität: Das Leben des Karl Stülpner im Kastanienhoftheater Reichenau

Karl Stülpners Geschichte wird von Silke Führich und Reinhardt Schuchart neu erzählt. Die szenische Lesung wirft ein anderes Licht auf den Volkshelden des Erzgebirges. Sie wird kulinarisch begleitet.

Noch heute gilt Karl Stülpner als kühner Wildschütz des sächsisch-böhmischen Erzgebirges. Mythen und Legenden ranken sich um das Leben des 1762 in Scharfenstein geborenen und dort 1841 verstorbenen Erzgebirgers. In seiner Heimatregion wird er gelegentlich als „sächsischer Robin Hood“ bezeichnet. Doch wer war Stülpner wirklich?