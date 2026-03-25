Zwischen Psalter, Jazz und Zen – Mascha Kaléko in der Freiberger BiB

Ein Mascha-Kaléko-Abend in der Freiberger Bühne verband Gedichte, Musik und literaturwissenschaftliche Einordnung zu einer lebendigen Hommage an die deutsch-jüdische Dichterin.

Manche Dichter lesen wir. Mascha Kaléko begleitet uns. Ein Abend in der Freiberger „Bühne in der Borngasse“ (BiB) zeigte jetzt, warum ihre Gedichte bis heute ihr Publikum finden, zwischen Buchdeckeln und in einer Zeit, in der kurze, treffende Gedanken längst neue Bühnen haben.