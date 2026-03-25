MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
In der Freiberger BiB: Boris Schwiebert (r.) rezitierte, Jörg Kandl musizierte.
In der Freiberger BiB: Boris Schwiebert (r.) rezitierte, Jörg Kandl musizierte. Foto: Elke Hussel
Dr. Julia Meyer (M), Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, brachte mit Jörg Kandl (l.) und Boris Schwiebert dem Publikum Mascha Kaléko nahe.
Dr. Julia Meyer (M), Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, brachte mit Jörg Kandl (l.) und Boris Schwiebert dem Publikum Mascha Kaléko nahe. Foto: Elke Hussel
Originale Buchcover erklärten die Themen rund um Kalékos Literatur: Vogelsprache, Musik, Selbstinszenierung
Originale Buchcover erklärten die Themen rund um Kalékos Literatur: Vogelsprache, Musik, Selbstinszenierung Foto: Elke Hussel
In der Freiberger BiB: Boris Schwiebert (r.) rezitierte, Jörg Kandl musizierte.
In der Freiberger BiB: Boris Schwiebert (r.) rezitierte, Jörg Kandl musizierte. Foto: Elke Hussel
Dr. Julia Meyer (M), Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, brachte mit Jörg Kandl (l.) und Boris Schwiebert dem Publikum Mascha Kaléko nahe.
Dr. Julia Meyer (M), Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, brachte mit Jörg Kandl (l.) und Boris Schwiebert dem Publikum Mascha Kaléko nahe. Foto: Elke Hussel
Originale Buchcover erklärten die Themen rund um Kalékos Literatur: Vogelsprache, Musik, Selbstinszenierung
Originale Buchcover erklärten die Themen rund um Kalékos Literatur: Vogelsprache, Musik, Selbstinszenierung Foto: Elke Hussel
Freiberg
Zwischen Psalter, Jazz und Zen – Mascha Kaléko in der Freiberger BiB
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mascha-Kaléko-Abend in der Freiberger Bühne verband Gedichte, Musik und literaturwissenschaftliche Einordnung zu einer lebendigen Hommage an die deutsch-jüdische Dichterin.

Manche Dichter lesen wir. Mascha Kaléko begleitet uns. Ein Abend in der Freiberger „Bühne in der Borngasse“ (BiB) zeigte jetzt, warum ihre Gedichte bis heute ihr Publikum finden, zwischen Buchdeckeln und in einer Zeit, in der kurze, treffende Gedanken längst neue Bühnen haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.03.2026
5 min.
Silly sagen Danke im Freiberger „Tivoli“
Zwischen Flügel, Gitarren und viel Atmosphäre: Silly und Julia Neigel bei ihrem umjubelten Konzert im gut gefüllten „Tivoli“ in Freiberg.
Silly hat auf ihrer Elektroakustik-Tour in Freiberg Station gemacht. Julia Neigel überzeugte mit Songs von Tamara Danz. Zwischen leisen Tönen, Klassikern und Publikumsnähe war der Abend ein Erlebnis.
Elke Hussel
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
26.02.2026
3 min.
Freiberg in Versen: Neues Lyrikbilderbuch als Liebeserklärung an die Silberstadt
Das Gedicht „Florale Hoheit“ widmet sich dem Blumenschmuck in der Korngasse: Hoch oben schweb ich, aufgehängt / Unter mir sich Fußvolk drängt. / Kommen und Gehen: voller Hast / oder müden Schrittes hin zur Rast.
Das Buch „Der Freiberger Silbenweg“ fängt die Seele von Freiberg ein. 60 Gedichte und Illustrationen geben der Heimatstadt von Autorin Elke Hussel ein neues Gesicht.
Astrid Ring
Mehr Artikel