Zwischen Trauer und Tradition: Freibergs Karnevalisten gehen ohne zwei bekannte Mitglieder in die neue Saison

Zwei tragende Säulen des Freiberger Karnevals sind verstorben. Obwohl die Narren fröhlichen Herzens nach vorne schauen, so werfen sie doch vor dem Saisonstart einen traurigen Blick zurück.

Der 11.11., jenes magische Datum, naht unaufhaltsam. Und mit ihm rückt die närrische Zeit heran. Darauf bereiten sich auch die Mitglieder des Freiberger Karnevalsklubs (FKK) akribisch vor. Denn am kommenden Dienstag muss alles klappen, wenn in der Altstadt die Fünfte Jahreszeit eingeläutet wird. „Ganz traditionsgemäß wird es werden",...