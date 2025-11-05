Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Zwischen Trauer und Tradition: Freibergs Karnevalisten gehen ohne zwei bekannte Mitglieder in die neue Saison

Heidi Hinkel (l.) und Olaf Schulze (r.) bei der Karnevaleröffnung 2009 in Freiberg.
Heidi Hinkel (l.) und Olaf Schulze (r.) bei der Karnevaleröffnung 2009 in Freiberg. Bild: Harald Börner/FKK/Archiv
Heidi Hinkel (l.) und Olaf Schulze (r.) bei der Karnevaleröffnung 2009 in Freiberg.
Heidi Hinkel (l.) und Olaf Schulze (r.) bei der Karnevaleröffnung 2009 in Freiberg. Bild: Harald Börner/FKK/Archiv
Freiberg
Zwischen Trauer und Tradition: Freibergs Karnevalisten gehen ohne zwei bekannte Mitglieder in die neue Saison
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei tragende Säulen des Freiberger Karnevals sind verstorben. Obwohl die Narren fröhlichen Herzens nach vorne schauen, so werfen sie doch vor dem Saisonstart einen traurigen Blick zurück.

Der 11.11., jenes magische Datum, naht unaufhaltsam. Und mit ihm rückt die närrische Zeit heran. Darauf bereiten sich auch die Mitglieder des Freiberger Karnevalsklubs (FKK) akribisch vor. Denn am kommenden Dienstag muss alles klappen, wenn in der Altstadt die Fünfte Jahreszeit eingeläutet wird. „Ganz traditionsgemäß wird es werden“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
05.09.2025
3 min.
Nachruf des Freiberger Karnevalklubs: „Heidi bleibt unvergessen“
Auch der Freiberger Stadtrat gedachte Heidi Hinkel.
Der Freiberger Karnevalklub nimmt Abschied von einem seiner Gründungsmitglieder und einem Stück Seele des Vereins. In bewegenden Worten gedenken die Mitglieder ihres Urgesteins Heidi Hinkel.
Wieland Josch
04.09.2025
2 min.
Trauer beim Freiberger Stadtgebläse: Spiritus rector Olaf Schulze verstorben
Olaf Schulze vom Freiberger Stadtgebläse ist Ende August verstorben.
Er gehörte seit vielen Jahren fest zum Freiberger Stadtgebläse. Nun ist Olaf Schulze für immer gegangen. Seine Musiker-Kollegen widmen ihm einen Nachruf.
Wieland Josch
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel