Zwölf Stunden-Schicht für die Demokratie: Ein Blick in ein großes Wahllokal zur OB-Wahl in Freiberg

Freiberg
Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters in Freiberg wird mit Spannung erwartet. In der Ernst-Grube-Halle gibt es gleich drei Wahllokale: Wie überstehen die Wahlhelfer den Marathon?
Die Stadt Freiberg mit ihren rund 42.000 Einwohnern, ist aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Rund 30.300 wahlberechtigte Freibergerinnen und Freiberger entscheiden über die Nachfolge des früheren Oberbürgermeisters Sven Krüger, der im Frühjahr zum Landrat Mittelsachsens gewählt wurde.
