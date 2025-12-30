180 Jahre Uhrmacherkunst in Mittweida: Wie Jens Grundmann die Zeit am Laufen hält

Vom halben Zentner Gewicht in der Monatsuhr bis zur Mars-Uhr: Uhrmachermeister Jens Grundmann bewahrt in Mittweida die Zeit – und geht trotzdem mit ihr. Über ein Jubiläum kurz vor Jahresschluss.

Die Zeit fliegt. Auch wenn Jens Grundmann dafür ein schweres Gewicht mobilisieren muss: Die Monatsstanduhr im Geschäft des Mittweidaer Uhrmachermeisters treibt ein Gewicht von einem halben Zentner. Einmal mit der Kurbel aufgezogen, läuft sie einen Monat lang.