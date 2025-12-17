MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die neue Rettungswache im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ in Roßwein.
Die neue Rettungswache im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ in Roßwein. Bild: Kaiser /Landkreis
Die neue Rettungswache im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ in Roßwein.
Die neue Rettungswache im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ in Roßwein. Bild: Kaiser /Landkreis
Mittweida
2,7 Millionen Euro für bessere Notfallversorgung in Roßwein investiert
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neue Rettungswache in Roßwein bietet Platz für zwei Rettungswagen. Die schnellere Anbindung an die A 14 verbessert die Einsatzbereitschaft. Welche weiteren Vorteile bringt der Standort?

Die neue Rettungswache im Gewerbegebiet „Goldene Höhe“ in Roßwein ist nach 18 Monaten Bauzeit an die Nutzer übergeben worden. Laut Landkreis Mittelsachsen wird damit die notfallmedizinische Versorgung in der Region verbessert. Die Gesamtkosten des Neubaus betragen rund 2,7 Millionen Euro. Er ersetzt den bisherigen Standort in Naußlitz, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
03.11.2025
4 min.
Neue Rettungswache Frankenberg: Landkreis investiert in Sicherheit der Bürger
Daumen hoch für die neue Rettungswache in Frankenberg.
Von hier fahren Rettungsfahrzeuge nach Frankenberg und in umliegende Orte: Der Landkreis hat für 2,5 Millionen Euro eine neue Rettungswache gebaut. Doch was hat der Neubau mit einem Museum zu tun?
Ingolf Rosendahl
08.11.2025
3 min.
Von Rettern, Sammlern, Siegern und einem Superfoto: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Daumen hoch für die neue Rettungswache in Frankenberg.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Frankenberg, Freiberg, Rochlitz und Augustusburg.
Ingolf Rosendahl
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
Mehr Artikel