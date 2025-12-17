2,7 Millionen Euro für bessere Notfallversorgung in Roßwein investiert

Die neue Rettungswache in Roßwein bietet Platz für zwei Rettungswagen. Die schnellere Anbindung an die A 14 verbessert die Einsatzbereitschaft. Welche weiteren Vorteile bringt der Standort?

Die neue Rettungswache im Gewerbegebiet „Goldene Höhe" in Roßwein ist nach 18 Monaten Bauzeit an die Nutzer übergeben worden. Laut Landkreis Mittelsachsen wird damit die notfallmedizinische Versorgung in der Region verbessert. Die Gesamtkosten des Neubaus betragen rund 2,7 Millionen Euro. Er ersetzt den bisherigen Standort in Naußlitz, der...