MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hainichens OB Greysinger findet die Schmierereien in der Stadt „potthässlich und extrem ärgerlich“.
Hainichens OB Greysinger findet die Schmierereien in der Stadt „potthässlich und extrem ärgerlich“. Bild: Dieter Greysinger
Hainichens OB Greysinger findet die Schmierereien in der Stadt „potthässlich und extrem ärgerlich“.
Hainichens OB Greysinger findet die Schmierereien in der Stadt „potthässlich und extrem ärgerlich“. Bild: Dieter Greysinger
Mittweida
200 Euro Belohnung: Hainichen sucht Schmierfinken
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Hainichen tauchen fast täglich neue Schmierereien auf. Der Oberbürgermeister reagiert auf den Vandalismus und verspricht 200 Euro für den Tipp, der zur Ergreifung des Täters oder der Täter führt.

Nach der Zunahme von Schmierereien in Hainichen hat Oberbürgermeister Dieter Greysinger eine städtische Belohnung in Höhe von 200 Euro für den Tipp ausgelobt, der zur Ergreifung des Täters oder der Täter führt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
16:00 Uhr
4 min.
Jungen sollen in Hainichen Böller nach Mädchen geworfen haben: Appell an Beobachter in ähnlichen Situationen
Unter anderem auf der Wiesenstraße in Hainichen sollen zwei Jungen Böller nach einem Mädchen geworfen haben.
Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Hainichen wegen des Versuchs einer Körperverletzung. Derweil bereitet ein Projekt im Hort auf Gefahrensituationen vor.
Franziska Bernhardt-Muth
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20.01.2026
2 min.
„Gastrecht verwirkt“: Oberbürgermeister fordert hartes Vorgehen nach Attacke am Bahnhof in Hainichen
Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger beim Neujahrsempfang im „Goldenen Löwen“.
Nach dem Angriff auf einen 24-Jährigen in Hainichen setzt der Oberbürgermeister auf eine harte Linie gegen die mutmaßlich aus dem Ausland stammenden Gewalttäter – und warnt vor Pauschalisierungen.
Manuel Niemann
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
Mehr Artikel