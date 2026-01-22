200 Euro Belohnung: Hainichen sucht Schmierfinken

In Hainichen tauchen fast täglich neue Schmierereien auf. Der Oberbürgermeister reagiert auf den Vandalismus und verspricht 200 Euro für den Tipp, der zur Ergreifung des Täters oder der Täter führt.

