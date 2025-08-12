200 Jahre „Altes Schützenhaus“ in Mittweida: Wie Familie Homburg die Geschichte bewahrt

Seit 2011 führen Bärbel und Gerd Homburg das „Alte Schützenhaus“ in Mittweida. Das traditionsreiche Gebäude feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen.

„Wir wollten einen Raum für die Musik finden“, erinnert sich Bärbel Homburg. Sie schwärmt vom Gesang ihres Mannes Gerd, von gemeinsamen Abenden mit Musik und Tanz. Das Ehepaar wird in Mittweida fündig. Seit 2011 führt es eine Gaststätte, das „Alte Schützenhaus“. Im Haus mit der auffällig gelben Fassade wird seit 200 Jahren getanzt,...