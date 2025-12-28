MENÜ
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei nach Roßwein gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder
Mittweida
25.000 Euro Schaden bei Unfall in Roßwein
Redakteur
Von Babette Philipp
Ein Pkw-Fahrer erlebte in Roßwein eine gefährliche Rutschpartie. Auf glatter Fahrbahn prallte sein VW gegen ein Wohnhaus. Die Schadenssumme ist hoch.

Zu einer gefährlichen Rutschpartie per Fahrzeug ist es am späten Samstagabend in Roßwein gekommen. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz ereignet: Gegen 22.30 Uhr war der 41-jährige Fahrer eines Pkw VW auf der Straße am Markt aus Richtung Döbeln kommend unterwegs und bog in die Mühlenstraße ein. Auf...
