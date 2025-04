30. Hilfstransport in die Ukraine startet in Hainichen

Seit drei Jahren organisiert ein Hainichener Verein den Transport von Hilfsgütern in das vom Krieg betroffene Land. Spenden sind nun auch bei einem Gottesdienst dafür gesammelt worden.

Am Mittwoch wird in Hainichen der 30. Lkw für einen Hilfstransport in die Ukraine beladen. Seit drei Jahren engagiert sich der Hainichener Verein Communitas für diese Transporte in das vom Krieg gezeichnete Land. Für den Vereinschef und Hainichener Unternehmer Thomas Kretschmann ist das aus dem Grund ein „denkwürdiger Tag, auch wenn der...