30 Kurzgeschichten: Autor Ronny Ritze liest in Mittweida aus „Am See“

Der Rochlitzer Autor und Schreibtrainer ist im Salon Deckerberg zu Gast.

30 Geschichten in 30 Tagen, 30 Minuten je Geschichte - so lautete die Herausforderung für Autor und Schreibtrainer Ronny Ritze aus Rochlitz im vergangenen Jahr. Herausgekommen ist eine Sammlung literarischer Fragmente: 30 Kurzgeschichten, die nun in einem Buch mit dem Titel „Am See“ erschienen sind. „Sie geben Einblick in meine eigene...