333. Geburt: Laila Josephine kommt im Krankenhaus Mittweida zur Welt - im Rekordmonat

Ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge starteten am Klinikum fast zur selben Zeit ins Leben. Das Haus freut sich über die Wunder und den bislang geburtenreichsten Monat des Jahres.

Nur wenige Minuten waren es, die darüber entschieden haben, wer sich am Klinikum in Mittweida eine ganz besondere Zahl sichert. Die 333. Geburt dieses Jahres stand an - und bei dieser erblickte die kleine Laila Josephine das Licht der Welt. Geboren wurde sie am 27. September um 17.24 Uhr, mit einem Gewicht von 4050 Gramm und 51 Zentimetern...