54-Jähriger verunglückt schwer

Mittweida
Schwerer Unfall in Striegistal: 54-jähriger Mann wird schwerverletzt.
Ein 54-jähriger Honda-Fahrer ist am Sonntag, 14. Dezember, in Striegistal, im Ortsteil Marbach, schwer verunglückt. Der Mann war kurz vor Mitternacht auf der Staatsstraße 34 aus Richtung Autobahn 4 in Richtung Etzdorf unterwegs. Die Polizei vermutet, dass der Mann versuchte einem Tier auszuweichen und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.