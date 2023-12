58-Jähriger soll in Hainichen einen Nachbar antisemitisch beleidigt haben

Die Polizei wurde zu einer Auseinandersetzung an der Feldstraße gerufen.

Hainichen.

Nach einer Auseinandersetzung am Montag, 11. Dezember, in Hainichen kam eine Reihe von Vorwürfen gegen einen 58-Jährigen zusammen: Volksverhetzung, Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das hat die Polizei berichtet. Gegen 21.50 Uhr waren Beamte des Polizeireviers Mittweida gerufen worden. Sie eilten an die Feldstraße. Dort soll es eine verbale Auseinandersetzung gegeben haben. Der 46-jährige Anrufer gab an, von seinem Nachbarn antisemitisch beleidigt worden zu sein. Als die Beamten die Identität des 58-jährigen Nachbarn feststellten, leistete dieser Widerstand. Ein Atemalkoholtest wurde mit dem Verdächtigen unternommen. Das Ergebnis lag bei 1,52 Promille. Der 58-Jährige muss sich nun verantworten. (lk)