Aktion „Blühendes Sachsen“: Gärtnerei in Frankenau stellt „Purpurbommel“ und „Elfentanz“ vor

Andrang herrschte auch in der Frankenauer Gärtnerei Starke. Doch welche Pflanzen bevorzugen die Kunden?

Die Aktion „Blühendes Sachsen“ am Wochenende war ein Höhepunkt für Blumen- und Gartenfreunde und lockte am Samstag viele Besucher in die teilnehmenden Gärtnereien der Region. Viel Andrang herrschte im Mittweidaer Ortsteil Frankenau in der Gärtnerei Starke. Groß war das Interesse der Besucher an allen Arten von Pflanzen, egal ob es um die...