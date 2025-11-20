Aktion in Hainichen: Weihnachtsgeschenke gehen auf Transport in die Ukraine

Mittweida
Der Verein Communitas bereitet den 36. Transport vor. Auch weitere Hilfsgüter können noch abgegeben werden.
Der Verein Communitas in Hainichen bereitet den 36. Transport von Hilfsgütern seit Kriegsausbruch in der Ukraine vor. Mit auf Tour sollen Geschenke gehen. Bereits am 15. November packten im Spendenlager bei der Firma Naturbrennstoffe Kretschmann Freiwillige des Vereins Geschenke für Kinder, Familien und Senioren, teilte Firmeninhaber Thomas...
