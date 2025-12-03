Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Atemalkoholtest bei der 32-jährigen Fahrerin ergab 1,6 Promille.
Ein Atemalkoholtest bei der 32-jährigen Fahrerin ergab 1,6 Promille. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Atemalkoholtest bei der 32-jährigen Fahrerin ergab 1,6 Promille.
Ein Atemalkoholtest bei der 32-jährigen Fahrerin ergab 1,6 Promille. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Mittweida
Alkoholfahrt in Hainichen: BMW-Fahrerin kollidiert mit Hauswand
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstagabend prallte eine alkoholisierte BMW-Fahrerin in Hainichen gegen eine Hauswand. Ihr Atemalkoholtest zeigte 1,6 Promille. Die Geschichte ging noch weiter.

Das Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ hat am Dienstagabend eine BMW-Fahrerin ignoriert, als sie in Hainichen aus Richtung Mittweidaer Straße die Straße Am Wehr befuhr. An einer Engstelle kollidierte sie mit einer Hauswand, wodurch etwa 2000 Euro Sachschaden entstand. Die Frau (32) blieb unverletzt. Nach Angaben der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
16.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin
Ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen Wert von 1,22 Promille.
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in Oelsnitz ist ein VW angehalten worden. Bei der Fahrerin nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr.
Holk Dohle
27.11.2025
1 min.
Couragierter Vogtländer stoppt Alkoholfahrt: Frau mit 2,44 Promille gestellt
Mit 2,44 Promille wurde in Oelsnitz eine Frau aus dem Verkehr gezogen.
In Oelsnitz stoppte ein Zeuge eine stark alkoholisierte Autofahrerin.
Tino Beyer
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel