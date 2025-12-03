Alkoholfahrt in Hainichen: BMW-Fahrerin kollidiert mit Hauswand

Am Dienstagabend prallte eine alkoholisierte BMW-Fahrerin in Hainichen gegen eine Hauswand. Ihr Atemalkoholtest zeigte 1,6 Promille. Die Geschichte ging noch weiter.

Das Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ hat am Dienstagabend eine BMW-Fahrerin ignoriert, als sie in Hainichen aus Richtung Mittweidaer Straße die Straße Am Wehr befuhr. An einer Engstelle kollidierte sie mit einer Hauswand, wodurch etwa 2000 Euro Sachschaden entstand. Die Frau (32) blieb unverletzt. Nach Angaben der...