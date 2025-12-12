MENÜ
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
 5 Bilder
Mittweida
Alle Einnahmen werden gespendet: Dieser Weihnachtsmarkt bei Hainichen ist einmalig
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Direkt an der B 169 in Schlegel gab es wieder den Weihnachtsmarkt der besonderen Art - organisiert und finanziert von den Firmen im Gewerbegebiet.

Es ist der Weihnachtsmarkt der Herzen, der im Vorjahr Premiere feierte und nun am Donnerstag seine Fortsetzung fand. Im Gewerbegebiet im Hainichener Ortsteil Schlegel haben die dort ansässigen Firmen wieder große Resonanz erfahren. Und die Besucher bekamen direkt an der B 169 viel Abwechslung mit Bühnenprogramm, Hüpfburgen und Bastelangeboten...
