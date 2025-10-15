Altenhain: Landkreis schließt Lücke auf Braunsdorfer Straße

Als Drei-Schlösser-Blick ist die Stelle in Altenhain sehr beliebt. Doch die nahe Kreisstraße Richtung Braunsdorf ist kein schöner Anblick.

Die Kreisstraße 8203 im Frankenberger Ortsteil Altenhain wird auf einer Länge von zwei Kilometern grundhaft ausgebaut. Das erklärte Claudia Landgraf, die Leiterin der Abteilung Straßenbau im Landratsamt Mittelsachsen. Innerhalb von einem Jahr verbreitert der Kreis die Fahrbahn auf eine einheitliche Breite von sechs Metern, entschärft die...