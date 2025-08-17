Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: EHL Media
Bild: EHL Media
 8 Bilder
Mittweida
Altstadtfest in Mittweida: Weitere Bilder vom größten Volksfest der Region
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Altstadt von Mittweida verwandelte sich drei Tage lang in ein pulsierendes Festgelände.

Was für ein tolles Altstadtfest in Mittweida: Ausgelassene Stimmung, sehenswerte Darbietungen – wie etwa von den Kids der Rock‘n‘Roll & Boogie Woogie Connection aus Colditz –, unterhaltsame Livemusik von Bands wie beispielsweise von Die Strings 2.0. Partystimmung allenthalben, ein Sehen und Gesehenwerden. Von Freitag bis Sonntag herrschte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10.08.2025
4 min.
Mit Video: Das Brauhausfest in Freiberg: Die schönsten Bilder
 19 Bilder
Die Freiberger Brauerei hat am Sonnabend und Sonntag zum Feiern auf ihr Betriebsgelände eingeladen. Präsentiert wurde auch ein neues Maskottchen.
Steffen Jankowski
18.08.2025
2 min.
Klassiker ab Baujahr 1927: Die schönsten Fotos der Sachsen Classic in Mittelsachsen
 6 Bilder
Die Rallye führte die Teilnehmer auch durch die Straßen der Freiberger Altstadt, wie den Fahrer und Beifahrer dieser Bugatti Type 37a, Baujahr 1927.
An drei Tagen tourten die Fahrer der Sachsen Classic durch die Region. Dabei war alles, was das Oldtimer-Herz höher schlagen lässt, darunter ein 386-PS-starker Phaeton.
Alexander Christoph
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
Mehr Artikel