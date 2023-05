Am Donnerstag kommt die Rutsche: Freibäder in Altmittweida und Hainichen öffnen

Am Pfingstsamstag startet das sanierte Freibad in Hainichen in die Saison. Auch in Altmittweida soll es dann losgehen - wenn bis dahin die neue Rutsche schon sicher steht.

Am Donnerstag wird in Altmittweida die Rutsche für das Freibad angeliefert. Das hat Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos) mitgeteilt. Die Rutsche soll am selben Tag mit einem Kran aufgestellt werden. "Der Bauhof übernimmt dann das Einbetonieren", erklärt Miether. "Wenn das alles wie geplant funktioniert, können wir am Samstag öffnen." Geplant... Am Donnerstag wird in Altmittweida die Rutsche für das Freibad angeliefert. Das hat Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos) mitgeteilt. Die Rutsche soll am selben Tag mit einem Kran aufgestellt werden. "Der Bauhof übernimmt dann das Einbetonieren", erklärt Miether. "Wenn das alles wie geplant funktioniert, können wir am Samstag öffnen." Geplant...