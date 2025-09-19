Amazon in Berbersdorf: Hier entsteht Mittelsachsens größter Arbeitgeber

Es tut sich was im Industrie- und Gewerbegebiet der Gemeinde Striegistal an der A 4. Ein neues Unternehmen beginnt damit, den Baugrund zu begradigen. Über 1700 neue Arbeitsplätze entstehen.

Im Oktober geht es los. Erde im Gewerbegebiet an der Autobahn A 4 wird ab- und aufgetragen, um den Baugrund zu begradigen. „Es erfolgen Erdarbeiten, um die erforderliche Geländeanpassung herzustellen“, sagte Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer. „Die Arbeiten werden vom Unternehmen Max Bögl durchgeführt.“ Im Oktober geht es los. Erde im Gewerbegebiet an der Autobahn A 4 wird ab- und aufgetragen, um den Baugrund zu begradigen. „Es erfolgen Erdarbeiten, um die erforderliche Geländeanpassung herzustellen“, sagte Amazon-Sprecher Thorsten Schwindhammer. „Die Arbeiten werden vom Unternehmen Max Bögl durchgeführt.“